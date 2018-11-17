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Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini şu anda değerlendirmediklerini söyledi.

Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini şu anda değerlendirmediklerini söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:22
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Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması

WASHINGTON 

California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere dair soruları yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söyledi.

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ayrıca Suudi Arabistan'la ilgili "İstihdam ve ekonomik gelişim için gerçekten muhteşem bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi

Gülen'in iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump "Bu şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz. Açıkçası tüm iyi ilişkilerimizin olduğu ülkeler için bunu yapıyoruz." yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda şunları kaydetti:

"Türkiye ile iyi bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz Rahip Brunson'u geçen haftalarda verdiler. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dostum o benim. Güçlü, sert ve zeki bir adam."

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDFETÖDonald Trump
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