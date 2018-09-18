Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94931
ALTIN
247.593
DOLAR
6.4006
STERLİN
8.4089
EURO
7.4939
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı...
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli...
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

Trump'tan Çin mallarına ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump'tan Çin mallarına ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

18 Eylül 2018 Salı 09:50
8 Okunma
Trump'tan Çin mallarına ek gümrük vergisi

WASHINGTON 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'e yönelik ikinci gümrük vergisi paketini hayata geçirme talimatı verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren tarifelerin bir hafta sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Trump, "Bugün, 7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından USTR'ye yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek." ifadelerini kullandı.

Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki "ticaret savaşının" büyümesine neden olacağı öngörülen açıklamasında, Çin'in misillemeye gitmesi durumunda yaklaşık 267 milyar dolarlık Çin menşeli ürünü kapsayan üçüncü tarife paketinin anında yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Çin yönetimine "ülkenin adaletsiz ticaret uygulamalarını sonlandırma" çağrısında bulunan Trump, "Umarım, bu ticaret meselesi, sonunda büyük saygı ve yakınlık hissettiğim Çin Devlet Başkanı Şi ve benim tarafından çözülecek." görüşünü paylaştı.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetiminin, 200 milyar dolarlık ürünü etkileyecek ikinci tarife paketine nasıl karşılık vereceği ise merakla bekleniyor.

5 bin Çin ürününü ilgilendiriyor

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül'de sona ermişti.

ABD-Çin "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpÇinGümrük Vergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması
AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması
Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldı
Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldı
Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü
Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü
Almanya İdlib'e ilişkin anlaşmayı olumlu karşıladı
Almanya İdlib'e ilişkin anlaşmayı olumlu karşıladı
AİHM'den başörtüsü kararı
AİHM'den başörtüsü kararı
Kim'den Moon'a samimi karşılama
Kim'den Moon'a samimi karşılama
ABD'deki Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
ABD'deki Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı
Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı
Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu
Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ