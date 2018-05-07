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Trump'tan CIA Direktörü adayına destek

ABD Başkanı Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in "terör konusunda çok sert olması" nedeniyle istenmediği değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan CIA Direktörü adayına destek

ABD Başkanı Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in "terör konusunda çok sert olması" nedeniyle istenmediği değerlendirmesinde bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:49
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Trump'tan CIA Direktörü adayına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında "Haspel, teröristlere karşı çok sert olduğundan ateş altında. Bu çok tehlikeli zamanda, Demokratların terör konusunda çok sert olması sebebiyle kurtulmak istediği, en nitelikli kişiye, kadına sahibiz. Kazan Gina!" paylaşımında bulundu. 

ABD Başkanı'nın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senato'da onay alamaz." şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edilmişti.

Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen 4 üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Haspel'in cuma günü adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedilmişti.

Habere göre, Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda, 2001 yılından sonra CIA'in, yüze su dökülerek boğulma hissi yaratan işkence yöntemi dahil yurt dışındaki bazı gizli alıkoyma merkezlerindeki tartışmalı sorgu tekniklerine Haspel'in adının karışmış olmasının Senato'da işleri zora sokacağı dile getirilmişti.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtilmişti.

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın gizli alıkoyma merkezleri veya hapishanelerindeki işkencelere adı karışan Haspel'in, Senato'dan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği ifade ediliyordu.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı gizli hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

California eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri adaylık sürecinde incenlemesi için senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Haspel onay alması halinde ilk kadın CIA Direktörü olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpCıa
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