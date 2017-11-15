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Trump'tan ASEAN ülkelerine Kuzey Kore çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin liderlerine, Kuzey Kore'ye uygulanan ticari boykotu artırmak için ellerinden geleni yapmalarını istediği bildirildi.

Trump'tan ASEAN ülkelerine Kuzey Kore çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin liderlerine, Kuzey Kore'ye uygulanan ticari boykotu artırmak için ellerinden geleni yapmalarını istediği bildirildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
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Trump'tan ASEAN ülkelerine Kuzey Kore çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 10 Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesinin liderlerine, ekonomik baskıyı artırmanın Pyongyang yönetimini müzakere masasına oturtmaya ve nükleer silah programını durdurmaya mecbur bırakacağını dile getirerek Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir tutum takınmalarını söylediği bildirildi.

Kyodo ajansının diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere dayandırdığı haberinde, Asya turunun son durağı Filipinler’deki temaslarını tamamlayarak başkent Manila'dan dün ayrılan Trump'ın, kentte düzenlenen ASEAN Liderler Zirvesi'nde, "Güçlü olmamız gerek, yakıtı kesmemiz, ürün almamamız, bütün ticareti kesmemiz gerek." ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump'ın, ASEAN ülkelerinden, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini de kesmelerini istediği ifade edildi.

ASEAN'ın 50 yıl boyunca bölge ve dünyanın karşı karşıya kaldığı kritik meselelerde önemli görev üstlendiğini dile getiren ABD Başkanı Trump, "Hint Pasifik'teki bir yere sahip olan tüm ulusların ortak sorunlarını dinleyip, öğrenip ve sonra stratejik diyalog ile onlar için çözümler üretebildiğimiz bir forum oluşturdunuz. ABD bölgesel bir forum olarak ASEAN merkezi rolüne tamamen uyumludur. Bu diplomatik ortaklık, Amerikan halklarının ve tüm Hint Pasifik uluslarının güvenliğini ve refah seviyesini arttırıyor." şeklinde konuşmuştu.

"Trump'ın iddiaları savaş ilanı"

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun, "Deli Başkanın işlediği suçları cezalandıracağız." başlıklı makale yayımlandı.

Makalede, Güney Kore Ulusal Meclisinde yaptığı konuşmada "Kuzey Kore halkının açlıktan öldüğünü" söyleyen Trump'ın, Kim yönetiminden "zalim diktatörlük" diye bahsetmesi sert bir dille eleştirilerek, bunun "savaş ilanı" olduğu ileri sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpASEAN
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