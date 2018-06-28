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Trump-Putin görüşmesinin yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.

Trump-Putin görüşmesinin yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:32
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Trump-Putin görüşmesinin yeri belli oldu

WASHINGTON/ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
GörüşmeTrump-Putin
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