Trump, özel kalem müdürünü görevden alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yıl sonuna doğru görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "John Kelly, yıl sonuna doğru ayrılacak." dedi.

Özel kalem müdürü için "Harika bir adam." ifadesini kullanan Trump, Kelly'nin yerine kimin geleceğini ise daha sonra açıklayacağını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Kelly'nin yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Nicholas Ayers'in getirileceği iddia edildi.