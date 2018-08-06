Trump oğlunun Rus avukatla görüştüğünü kabul etti

ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun 2016 yılı haziran ayında "bir rakiple ilgili bilgi almak" için Rus bir avukatla görüştüğünü kabul etti.

Trump, Washington Post, CNN ve AP'nin ABD Başkanının 2016 yılındaki bu görüşme nedeniyle endişeli olduğu haberini yayınlaması üzerine dün Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Harika oğlum Donald'ın, Trump Tower'daki görüşmesinden ötürü endişeli olduğum yalan habercilik, tamamen uydurma." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, paylaşımında, bilgisi dahilindeki görüşmenin bir rakiple ilgili bilgi almak için yapılan meşru ve siyasete uygun bir toplantı olduğunu belirtti.

Washington Post, CNN ve AP'nin adı açıklanmayan çeşitli kaynaklara dayandırılan haberlerinde, Trump'ın, oğlu Donald Trump Jr'ın 9 Haziran 2016 tarihinde Kremlin ile bağlantılı avukat Natalia Veselnitskaya ile görüşmesi nedeniyle yasal açıdan sorun yaşayabileceğinden endişe ettiği ileri sürülmüştü.

Donald Trump Jr, ilk kez New York Times gazetesinin yazdığı bu görüşmeyle ilgili önce Veselnitskaya ile daha çok Amerikalıların Rus çocukları evlat edinmesine yönelik askıya alınan program hakkında konuştuklarını açıklamıştı.

Oğul Trump, daha sonra Demokrat aday Hillary Clinton'a zarar verecek bilgi verileceği önerisi üzerine görüşmeyi kabul ettiğini belirtmiş, görüşme öncesindeki e-posta yazışmalarını paylaşmıştı.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarına ilişkin Senato Adalet Komitesi'nin ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmaları "tarihteki en büyük siyasi cadı avı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, iddiaları reddediyor.

Rusya da Trump'ın başkan seçildiği 2016 seçimlerine müdahale etmediğini savunuyor.