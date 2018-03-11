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Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin, iki ülke liderleri arasında yapılacak görüşmeler sırasında nükleer denemeleri askıya alacağına ilişkin sözünü tutacağına inandığını ifade etti.

Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin, iki ülke liderleri arasında yapılacak görüşmeler sırasında nükleer denemeleri askıya alacağına ilişkin sözünü tutacağına inandığını ifade etti.

11 Mart 2018 Pazar 12:59
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Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald TrumpKuzey Kore'nin füze denemelerini durduracağı konusunda verdiği söze sadık kalacağına inandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin kasım ayından bu yana nükleer deneme gerçekleştirmediğinin altını çizen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, görüşmeler sırasında bu tür denemeler yapmamaya söz verdiğini kaydederek "Verdikleri sözü tutacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore meselesi hakkında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, her iki ülkenin de Kuzey Kore ile yapılacak bir görüşmeye olumlu baktığını vurguladı.

"Kuzey Kore'nin barış istediğine inanıyorum"

Öte yandan, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Kongre adayı Rick Saccone’ye destek için düzenlenen mitingde konuşan Trump, Kuzey Kore'nin barış istediğine inandığını söyleyerek "Artık zamanı geldi diye düşünüyorum." dedi.

Trump, görüşme gerçekleştiğinde, "Neler olacağını kim bilebilir? Hemen oradan ayrılabilirim ya da otururuz ve dünya için en büyük anlaşmayı yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzey KoreÖnce Vatan Gazetesi
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