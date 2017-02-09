Trump, kızı Ivanka'nın ürünlerini satmayacak şirketi hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump'ın kreasyonlarını satmama kararı alan Nordstrom firmasını eleştirdi.

Trump, halen aktif olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kızı Ivanka Trump'a "haksızlık" yapıldığını ifade etti.

"Kızım Ivanka'ya Nordstrom tarafından büyük haksızlık yapıldı. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doğruyu yapmaya yönlendiriyor. Rezalet!" ifadelerini kullanan Trump'ın tweeti, birkaç saat içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Bunların içinde ABD Başkanlığına ait kurumsal Twitter hesabı "@POTUS"un da olması dikkati çekti. Paylaşımlar sürerken şirketin hisselerinde ise kısa süreli kayıplar yaşandı.

Ülke genelinde lüks mağaza zincirlerine sahip olan Nordstrom, Ivanka Trump'ın kıyafet, ayakkabı, takı ve parfüm gibi kreasyonlarını içeren "Ivanka Trump Collection"ın satışlarını düşen talep nedeniyle durduracağını geçen hafta açıklamıştı.

Çıkar ilişkisi eleştirileri gecikmedi

Donald Trump'ın kızının ürünlerini satmayı bırakan Nordstrom'u Twitter üzerinden hedef alması, çıkar ilişkisi eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. ABD Başkanı'nın görevini kendisinin veya ailesinin çıkarları için kullanamayacağı vurgulanan eleştirilerde, Trump'ın tweetinin bu kuralı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Washington Üniversitesi Hukuk Profesörü ve Kamu Ahlakı Uzmanı Kathleen Clark, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın, Ivanka Trump'ın kreasyonlarının satışını durdurmayı planlayan diğer mağazaları korkutabileceği gerekçesiyle "sorunlu" olduğunu kaydetti.

"Burada üstü örtülü tehdit, Trump'ın Nordstrom'a ya da çıkarılarıyla kesişen herkese karşı misilleme yapmak için elindeki tüm yetkileri kullanabilecek" diyen Clark, resmi Başkanlık hesabının tweeti paylaşmasını ise daha endişe verici bulduğunu dile getirdi.