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Trump-Kim zirvesinin faturası belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı açıklandı.

Trump-Kim zirvesinin faturası belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı açıklandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:36
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Trump-Kim zirvesinin faturası belli oldu

SİNGAPUR

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı bildirildi.

Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trump-KimZirve
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