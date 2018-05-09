Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101335
ALTIN
180.195
DOLAR
4.2629
STERLİN
5.7925
EURO
5.0631
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'deki tutuklu Amerikalıların serbest bırakıldığını ve Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin zamanı ve mekanının belli olduğunu duyurdu.

Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'deki tutuklu Amerikalıların serbest bırakıldığını ve Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin zamanı ve mekanının belli olduğunu duyurdu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:28
15 Okunma
Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 Amerikalıyla birlikte ABD'ye doğru yolda olduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'deki tutuklu Amerikalıların serbest bırakıldığını söyledi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin zamanı ve mekanının belli olduğunu duyurdu.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mike Pompeo'nun şu anda Kuzey Kore'den geri dönmek üzere yolda olduğunu ve yanında herkesin buluşmak için sabırsızlandığı 3 harika beyefendinin bulunduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Sağlıklarının çok iyi durumda olduğu görülüyor, Kim Jong Un'la da iyi bir toplantı oldu, görüşmenin zamanı ve mekanı belirlendi. Bakan Pompeo ve misafirleri Andrews Hava Kuvvetleri'ne saat 2'de iniş yapacak ve ben de kendilerini karşılamak üzere orada olacağım."

Pompeo, Kuzey Kore'ye giderken uçakta yaptığı açıklamada "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." ifadesini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpMike PompeoKuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Putin Güvenlik Konseyini topladı
Putin Güvenlik Konseyini topladı
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı Avrupa basınında
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı Avrupa basınında
Vatikan'dan Medine'de kilise inşası haberlerine yalanlama
Vatikan'dan Medine'de kilise inşası haberlerine yalanlama
'İran nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getiriyor'
'İran nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getiriyor'
'Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz'
'Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz'
Suriye'de rejim ablukasından zorunlu tahliyeler sürüyor
Suriye'de rejim ablukasından zorunlu tahliyeler sürüyor
Forbes 'dünyanın en güçlü insanlarını' seçti
Forbes 'dünyanın en güçlü insanlarını' seçti
Papua Yeni Gine'de deprem
Papua Yeni Gine'de deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ