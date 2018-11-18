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Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

18 Kasım 2018 Pazar 19:09
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Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

ABD Başkanı Trump, gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarının ABD'nin elinde olduğunu belirterek, "Kaydı duymak istemedim. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını ABD'nin elinde olduğunu teyit etti ve kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını ifade etti. 

Ses kayıtlarını "acı çekme tapesi" olarak niteleyen Trump, "Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı." diye konuştu.

Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpAbd BaşkanıKaşıkçı Cinayeti
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