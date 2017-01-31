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Trump kararnameye uymayı reddeden Yates'i görevden aldı

ABD Başkanı Trump, 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Yates'i görevden aldı.

Trump kararnameye uymayı reddeden Yates'i görevden aldı

ABD Başkanı Trump, 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Yates'i görevden aldı.

31 Ocak 2017 Salı 09:38
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Trump kararnameye uymayı reddeden Yates'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Adalet Bakanlığına vekalet eden Yates'i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığına ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yates’in eski Başkan Barack Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve sınırlar ile yasadışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

Yates'in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Boente getirildi

Açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions'ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından "siyasi nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini" savundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Boente de “Senatör Sessions onaylanana kadar Başkan Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyarım. Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım.” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamaları talimatını vermişti.

Amerikan medyasına yansıyan mektupta Yates, söz konusu vize yasağı kararının hukukiliğinden emin olmadığını ve bakanlık avukatlarının mahkemelerde kararı savunmamasını istemişti.

"Bu başkanlık kararnamesini savunmanın bu sorumluluklarla örtüştüğü ve bu kararın hukuki olduğu konusunda ikna olmadım." ifadelerini kullanan Yates, mahkemelerde her zaman "neyin doğru olduğunu arama" görevleri gereği bu vize yasağı kararını savunmayacaklarını bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDKararnameSally YatesDana Boente
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