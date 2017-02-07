"Trump'ın yaptıkları ABD'nin gerçek yüzünü gösterdi"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ve göreve geldikten sonra yaptıklarıyla ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

İran liderine ait internet sitesinde yayımlanan habere göre, başkent Tahran'daki konutunda hava kuvvetleri komutanlarını kabul eden Hamaney, konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına değindi.

Hamaney, "Göreve yeni gelen kişiye (Trump) işimizi kolaylaştırdığı için teşekkür ederiz. Bu kişi, ABD'nin siyasi, ekonomik, sosyal ve ahlaki değerlerinin yozlaşmasıyla ilgili 30 küsur yıldır söylediklerimizin doğruluğunu seçim kampanyası döneminde ve sonrasında yaptıklarıyla kanıtladı, ABD'nin gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Trump'ın aralarında İran'ın da olduğu vatandaşlarının çoğunluğu Müslüman yedi ülkeye getirdiği vize kısıtlaması nedeniyle ailesiyle birlikte ABD'ye girişine izin verilmeyen 5 yaşındaki bir çocuğa Washington'daki Dulles Havalimanı'nda kelepçe takılmasına işaret eden Hamaney, "Beş yaşındaki bir çocuğa kelepçe takıyor. ABD'nin insan hakları gerçeğinin ne olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Hamaney, Trump'ın, "İran Obama'ya minnettar olmalı" sözlerine karşılık ise, "Ne için minnettar olacağız? DEAŞ için mi? Suriye ve Irak'ta yaktığı ateş için mi? Yoksa 88 fitnesine (2009'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan olaylar) desteğinden dolayı mı? O (Obama) felç edici yaptırımları getirdi. Elbette hedefine ulaşamadı. Kimse İran halkını felç edemez." ifadelerini kullandı.