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Trump'ın vize yasağı sporcuları etkilemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararından uluslararası etkinlikler için seyahat eden sporcuların etkilenmeyeceği bildirildi.

Trump'ın vize yasağı sporcuları etkilemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararından uluslararası etkinlikler için seyahat eden sporcuların etkilenmeyeceği bildirildi.

31 Ocak 2017 Salı 12:30
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Trump'ın vize yasağı sporcuları etkilemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına ilişkin, ABD Olimpiyat Komitesine (USOC) ülkeye gelen sporcuların seyahat yasağından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması talimatını verdi. 

USOC Başkanı Larry Probst ve CEO'su Scott Blackmun, yaptıkları ortak açıklamada hükümetin kendilerinden, diğer tüm ülkelerden gelen yabancı sporcuların, uluslararası müsabakalar için ABD'ye kolay giriş yapmasını sağlamalarını istediğini belirtti.

Açıklamada, "Olimpiyatlar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine dayanarak kurulmuştur. Kanun hükmünde kararnamenin, hem milletimizin hem de olimpik hareketin temelini oluşturan değerlere saygı içinde uygulanmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpABD Olimpiyat Komitesi
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