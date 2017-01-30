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Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararı dünyada tepkilere yol açtı. İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, 'Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama." dedi.

Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararı dünyada tepkilere yol açtı. İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, 'Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama." dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:32
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Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepkiler

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olmak üzere 7 ülkeden Müslümanlara ABD’ye giriş yasağı getirmesi kararıyla ilgili, ''Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama." ifadesini kullandı.

Binlerce çifte vatandaş İsveçlinin bu karardan oldukça olumsuz etkilendiğini belirten Wallström, "Söz konusu 7 ülkenin İsveç pasaportu taşıyan vatandaşları şu anda ABD'ye giriş yapamıyor. Bu konuda ABD Dışişleri tarafından tam bir karar tarafımıza iletilmedi. ABD'den uygulanmanın nasıl olacağı hakkında resmi bir karar bekliyoruz.'' dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen: Mantıksız

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın aldığı bu kararın "mantıksız" olduğu ifadesine yer verdi.

TV2 News kanalına da açıklamalarda bulunan Samuelsen, "Kişileri bağlı bulundukları din ve topluluklara göre yargılamak yanlış. ABD’nin, şimdiye kadar yaptığı gibi insanları birey olarak değerlendirmesi gerek." diye konuştu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Derin üzüntü duyuyoruz

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Jakartaglobe'de yer alan habere göre, Trump'ın İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olmak üzere yedi ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesi kararıyla ilgili, Endonezya'nın derin üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD'de yüzbinlerce Endonezyalının olduğunu anımsatan Marsudi, şimdiye kadar vize başvurusu yapan Endonezya vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anders SamuelsenTV2 NewsABDİranIrakSuriyeLibya
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