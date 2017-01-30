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Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki

ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı Afrika'da tepkilere yol açtı.

Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki

ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı Afrika'da tepkilere yol açtı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:49
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Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki

Afrika'daki Müslüman dini liderler ve insan hakları savunucuları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararını kınadı.

Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepki yağdı

Mozambik'teki Müslümanların dini liderlerinden Şeyh Ameenuddin, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump politikasını üzücü ve mantıksız bulduğunu belirtti.

Ameenuddin, "Yasa dışı gruplar, Trump'ın bu kararını kötüye kullanabilme potansiyeline sahip." uyarısında bulundu.

"ABD düşmanlığını artırmak için kullanılabilir"

Somali'nin güneyinde yaşayan Müslümanların lideri Şeyh Ali Bulle de "El-Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab, Trump'ın bu kararını, ABD düşmanlığını arttırarak sempatizan kazanmak için kullanabilir." dedi.

"ABD'de yabancı düşmanlığı oluşturmaya çalışıyor"

Güney Afrika'dan Müslüman hakları savunucusu Iqbal Jassat ise Trump'ın bu adımından çok rahatsız olduklarını ve kararı kınadıklarını söyledi.

Trump ve yönetiminin, ABD'de bir yabancı düşmanlığı oluşturmaya çalıştığını savunan Jassat, şöyle konuştu:

"Trump, İslamofobi alanında dünya lideri olmak için yarışıyor gibi görünüyor. ABD'ye gitmek isteyen savaş mağdurları ve mülteciler bu kararla dünyadan daha fazla mahrum olmuş hissine kapılacak. Ayrıca ABD'nin askeri birliklerinin bulunduğu Müslüman ülkelerde, halkın direnişinin artacağını düşünüyorum."

Güney Afrikalı Müslümanlar Birliğinden (SAMNET) Faysal Süleyman da Trump'ın, Müslümanların ABD için bir tehdit oluşturmadığını kısa süre içinde fark edeceğine inandığını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpAfrikaABD
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