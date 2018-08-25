Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma:...

Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:02
0 Okunma
Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1980’lerde hizmetçisi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası tekrar gündeme geldi.

CNN'in haberine göre, Trump'ın eski kapıcısı Dio Sajudin'in söz konusu olayla ilgili bildiklerini "The National Enquirer" dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce The National Enquirer dergisi ile yaptığı anlaşmadan dolayı konu hakkında kimseye konuşamadığını ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu iddia etti.

Held'in ifadelerine göre, American Media Inc. (AMI) ile görüşülerek sözleşmenin iki taraflı iptal edildiği öne sürüldü.

CNN'in, sözleşmenin kopyası olduğu iddiası ile yayımladığı belgede, AMI'ın bilgileri yayınlaması durumunda kaynağa 30 bin dolar ödeneceği ve sözleşmenin süresiz geçerli olacağı maddeleri bulunuyor.

CNN'in ilk olarak nisan ayında gündeme getirdiği haberde, Sajudin'in, söz konusu ilişki ile ilgili bildiği şeyler olduğunu, Trump World Tower’da çalıştığı dönemde, Trump’ın, eski oda hizmetçisinin yaşadıkları ilişki ve çocukları hakkında konuşmaması konusunda uyarıldığını ifade ettiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray, daha önceden de gündeme gelen konu hakkında açıklama yapmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı
Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı
Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları eğitime başladı
Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları eğitime başladı
İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10 ölü
İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10 ölü
Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor
Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu
ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu
TDV'den Kamerun'da kurban yardımı
TDV'den Kamerun'da kurban yardımı
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ