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Trump'ın çok gizli bilgileri Lavrov ile paylaştığı iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürüldü.

Trump'ın çok gizli bilgileri Lavrov ile paylaştığı iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürüldü.

16 Mayıs 2017 Salı 13:47
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Trump'ın çok gizli bilgileri Lavrov ile paylaştığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürüldü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edildi.

Yetkililer, müttefiklerinin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktarılan bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizen yetkililer, Trump'ın kararının, DEAŞ'ın içerideki çalışmalarına erişime sahip bir müttefikle işbirliğini tehlikeye attığı yorumunu yaptı.

CIA ve NSA çalışma başlattı

Görüşmeden sonra Beyaz Saray yetkililerinin, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesini (NSA) arayarak, hasarın kontrol altına alınması için adımlar attığı belirtildi. 

Bir yetkili, bunu, ABD'li casusların en gizli seviye için kullandığı terminoloji olan "şifre bilgi" sözüyle nitelendirirken, Trump'ın, "müttefiklerle paylaşılandan daha fazla bilgiyi Rus Büyükelçiye açık ettiğini" söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDRus BüyükelçiDeaş
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