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Trump'ın bütçe kesintisiyle 600 bin çocuk ölüm riski altında

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi.

Trump'ın bütçe kesintisiyle 600 bin çocuk ölüm riski altında

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:59
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Trump'ın bütçe kesintisiyle 600 bin çocuk ölüm riski altında

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David BeasleyABD Başkanı Donald Trump'ın yardım kuruluşlarını da hedef alan bütçe kesintileriyle ilgili uyarılarda bulunarak, "İhtiyacımız olan kaynağı alamazsak ciddi ölüm riski altında 600 bin çocuk söz konusu." dedi.

WFP İcra Direktörü Beasley, örgütün bu yıl ihtiyacı olan 9 milyar dolarlık yardımın sadece 2 milyar dolarını alabildiğini söyledi. Beasley, özellikle Güney Sudan'daki kıtlığa dikkat çekerek, "Güney Sudanlılar sınırda. 20 milyon kişi bir sonraki lokmasının nereden geleceğini bilmiyor." diye konuştu.

Beasley, "İhtiyacımız olan yardımı alamazsak çok zor bazı kararlar almak zorunda kalacağız. Gerçekten kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermek zorunda kalacağız. Bu hiçbirimizin almak isteyeceği bir karar değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin ahlaki sorumlulukları olduğunu hatırlatan Beasley, yardımların aynı zamanda ABD'nin güvenlik çıkarları için de gerekli olduğunu vurguladı. Beasley, Dünya Gıda Programı gibi BM kuruluşlarına yapılan yardımların göçü durdurmaya ve terörle mücadeleye yardımcı olduğuna dikkati çekti.

David Beasley, "Askeri operasyonlara yarım trilyon dolar daha harcamak istiyorsanız WFP'yi desteklemeyin çünkü bir anne ya da baba haftalarca çocuklarını besleyemediğinde yüzünü terör gruplarına, başka operasyonlara dönecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BM Dünya Gıda ProgramıABD Başkanı Donald TrumpABD
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