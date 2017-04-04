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Trump, ilk kesintiyi yaptı

ABD yönetimi, kürtaj konularına yaptığı destek nedeniyle BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yönelik katkısını kesme kararı aldığını açıkladı.

Trump, ilk kesintiyi yaptı

ABD yönetimi, kürtaj konularına yaptığı destek nedeniyle BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yönelik katkısını kesme kararı aldığını açıkladı.

04 Nisan 2017 Salı 12:18
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Trump, ilk kesintiyi yaptı

ABD yönetimikürtaj konularına yaptığı destek nedeniyle BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yönelik katkısını kesme kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker'a mektup göndererek mali desteğin kesileceğini bildirdi. Finansmanın kesilme nedeni olarak UNFPA'nın kürtaj programlarına destek vermesi gösterildi.

Mektupta, UNFPA'nın özellikle Çin'deki "zorunlu kürtaj ve gönüllü olmayan kısırlaştırma programlarına destek verdiği ya da bu tür programlara katıldığı" savunuldu.

Trump yönetiminin BM'de ilk kesintisi oldu

Donald Trump yönetimi, bu adımla ilk defa bir BM kuruluşuna yönelik fon aktarımını kesme tehdidini yerine getirmiş oldu.

UNFPA internet sitesinden yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin desteği kesme gerekçesinin "yanlış" olduğu savunuldu. Açıklamada, "Bizim görevimiz her hamileliğin arzu edilerek her doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak." ifadesi kullanıldı.

UNFPA gibi BM kuruluşları hükümetlerin gönüllü ödemeleriyle finanse ediliyor. ABD, 2015 yılında yaptığı 75 milyon dolarlık katkıyla UNFPA'nın dördüncü büyük bağışçısı durumunda bulunuyor. Fon, 150'den fazla ülkede yaklaşık 50 yıldır nüfus programlarını destekliyor.

AA

Son Güncelleme: 04.04.2017 12:21
Anahtar Kelimeler:
UnfpaKürtajABD YönetimiBMBM Nüfus Fonu
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