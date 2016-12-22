ABD başkanlığına seçilen

Donald Trump

yeni kuracağı kabinede enerji bakanlığı için eski Teksas Valisi

Rick Perry

'yi seçtiğini açıkladı.

Trump, seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Perry'nin Teksas valisi olduğu dönemde enerji kaynaklarını ve altyapısını geliştirerek eyalette "uzun süreli bir büyüme ve refah dönemi" yarattığını belirterek, yönetiminin "Amerika'yı enerji alanında bağımsız hale getirmek ve yeni refah artışı sağlamak için ülkenin geniş doğal kaynak varlığını en iyi şekilde değerlendireceğini" ifade etti.

Perry ise göreve seçilmesinin kendisi için "büyük onur" olduğunu dile getirerek Amerika'nın enerji geleceği konusunda "yeni bir diyalog başlatmayı" dört gözle beklediğini kaydetti.

Rick Perry, Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı seçiminde Trump'un rakibi olmuştu.

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

AA