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Trump başkanlık seçimlerine 2012'de hazırlanmaya başlamış

ABD Başkanı Trump'ın 2012'de satın almaya başladığı internet alan adları, Trump'ın çok önceden başkanlığa aday olmayı planladığını ortaya, karşıt olabilecek adları da o tarihlerde almaya başladığı çıkardı.

Trump başkanlık seçimlerine 2012'de hazırlanmaya başlamış

ABD Başkanı Trump'ın 2012'de satın almaya başladığı internet alan adları, Trump'ın çok önceden başkanlığa aday olmayı planladığını ortaya, karşıt olabilecek adları da o tarihlerde almaya başladığı çıkardı.

24 Şubat 2017 Cuma 16:16
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Trump başkanlık seçimlerine 2012'de hazırlanmaya başlamış

ABD'de kasım ayındaki seçimlerde başkan seçilen Donald Trump'ın 2012 yılında adaylığa hazırlanmaya başladığı, seçimden 4 yıl önce satın aldığı internet alan adlarının buna işaret ettiği belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet kayıtlarını toplayarak yaptığı habere göre, Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce kendisine ait şirketler 3 bin 643 internet alan adı satın aldı.

Bunlar arasında 2012 yılında alınan "Trump'a Oy Verme", "Trump Gitmeli" ve "Artık Trump'ı İstemiyoruz" gibi internet alan adlarının da yer aldığı belirtilen haberde, bu durumun Trump'ın seçimlerden 4 yıl önce başkanlığa aday olma planları bulunduğuna işaret ettiği ifade edildi.

Trump'ın 2015 yılında başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklamadan birkaç ay önce de seçim kampanyasında kullandığı slogan olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" isimli internet alan adını ve bunun türevlerini satın aldığı bildirildi.

Seçim kampanyası döneminde ise Trump'ın 93 alan adı daha satın aldığı iddia edildi. Bunlardan birinin TrumpEmpire.com (Trumpİmparatorluğu) olduğu belirtildi.

İnternet alan adlarının Trump'ın siyasi kariyeri, şirket projeleri ve genel davranışları hakkında fikir verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Karşıt olabilecek adları da almış

Trump'ın ayrıca kendisine karşı kullanılabilecek site alan adlarını da satın aldığı vurgulandı.

Bunlar arasında TrumpFraud.org (TrumpSahtekarlığı) ve TrumpScam.com (TrumpDolandırıcılığı) gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

Trump'a ait şirketlerin sözcüsü Amanda Miller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alan adının bir başkası tarafından alınması veya ileride satılmak amacıyla kötü niyetli kişilerin benzer alan adlarını tescil etmesi, gerçek dışı içeriğin yayımlanması ve olumsuz alan adlarının kullanılması dünya çapında tüm büyük şirketlerin karşılaştığı bir sorun." dedi.

Miller, şirketin kurumsal kimliğinin korunması hususunu çok ciddiye aldıklarını, bu çerçevede olumlu ya da olumsuz alan adlarını satın aldıklarını belirtti.

Trump Şirketlerinin satın aldığı 3 bin 643 adın sadece 50'sinin kullanımda olduğu, diğerlerine girince başka sayfalara yönlendirme yapıldığı ya da sayfanın açılmadığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDCNNDonald TrumpBaşkanlık Seçimleri
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