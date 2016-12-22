Ulusal basında yer alan haberlere göre Soyinka, Trump'un seçim süresince ırkçı söylemlerde bulunduğuna işaret ederek, daha önce kamuoyu önünde verdiği sözü yerine getirdiğini duyurdu.
Soyinka, "Trump'un başkanlık seçimlerini kazanması halinde ABD'nin verdiği yeşil kartımı atıp, ABD'den ayrılacağıma dair söz vermiştim. Bu sözü yerine getirdim." dedi.
Nijerya'da 1967 yılındaki iç savaş sırasında yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan 82 yaşındaki yazar, 1986 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü. Bu ödülü alan ilk Afrikalı yazar olan ve Güney Afrika'da yaşayan Soyinka, ABD'deki Harvard, Cornell ve Yale üniversitelerinde ders veriyordu.
ABD başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump ise seçim kampanyası süresince sansasyonel çıkışları ve sert konuşmalarıyla gündeme gelmişti.
Söylemleri nedeniyle birçok ünlü ve siyasetçinin eleştiri oklarına ve hakarete varan sözlerine hedef olan Trump, "Irkçılık, yabancı ve kadın düşmanlığıyla" suçlanmıştı.
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