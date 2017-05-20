TRUMP ARABİSTAN'DA

ABD BAŞKANI TRUMP'UN EŞİNİN VE KIZININ BAŞLARINI ÖRTMEMESİ BİR İLK OLDU !!! Kral Selman bin Abdulaziz tarafından, başkent Riyad'daki Kral Selman Askeri Üssü'nde karşılanan ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ve beraberindeki heyet devlet nişanı takdimi ile ikili görüşmeler için Yemame Sarayı'na geçti. Yemame Sarayı'nda iki ülkenin milli marşlarının okunması ve resmi geçit töreninin ardından Trump ve eşi, ABD ve Suudi Arabistan üst düzey yetkililerinin bulunduğu salona geçti. Trump'a devlet nişanı Yemame Sarayı'ndaki görüşmede Kral Selman ABD Başkanı Trump'a ülkedeki en üst düzey devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Devlet Nişanı'nı takdim etti. Devlet nişanı takdim töreninde Beyaz Saray yetkililerinin yanı sıra Başkan Trump'ın eşi ve kızı da hazır bulundu. Ziyareti kapsamında bugün ikili görüşme ve ABD-Suudi Arabistan Zirvesi'ni gerçekleştirecek olan Trump, yarın Riyad'da yapılacak ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi ile ABD-İslam Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak AA