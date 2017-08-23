Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108672
ALTIN
144.790
DOLAR
3.5004
STERLİN
4.4876
EURO
4.1146
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kombinede lider Galatasaray
Kombinede lider Galatasaray
42 bin uçak havalanacak
42 bin uçak havalanacak
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Trump Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'

ABD Başkanı Trump, Charlottesville'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı gösteriler sırasındaki şiddet olaylarının ardından düzenlediği ilk mitinginde Amerikan medyasına yüklendi.

Trump Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'

ABD Başkanı Trump, Charlottesville'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı gösteriler sırasındaki şiddet olaylarının ardından düzenlediği ilk mitinginde Amerikan medyasına yüklendi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:49
0 Okunma
Trump Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'

NEW YORK

ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı gösteriler sırasındaki şiddet olaylarının ardından düzenlediği ilk mitinginde Amerikan medyasına yüklendi.

Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, Belediye Başkanı Greg Stanton'ın Charlottesville'deki şiddet olaylarının hemen ardından bu açık hava toplantısının düzenlenmemesi çağrısına rağmen yaptığı mitingin ilk 20 dakikasında ırkçı gösteriler hakkında eleştiri alan açıklamalarını savundu ve Amerikan medyasına sert eleştiriler yöneltti.

ABD medyasını "adil olmamak", "nefret gruplarının propagandasını yapmak" ve "ülkeyi bölmekle" suçlayan Trump, "Sahte ve çarpık medyanın yalanlarını ifşa etme ve toplumu bölmesine karşı çıkma zamanı geldi." dedi.

Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde bütün tarafları kınadığını ancak medyanın kendisinin şiddet ve ırkçılıkla ilgili açıklamalarına yer vermediğini iddia eden Trump, "Bunlar (medya) hiç dürüst olmayan, çok kötü insanlar." diye konuştu.

Trump, ağır sözler sarf ettiği medyanın, eleştiriler üzerine kameralarını kapatıp miting alanından ayrılacağını da savundu.

"Kim Jong-un bize saygı duymaya başladı"

Kuzey Kore ile ABD arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Trump, "Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bize saygı duymaya başladı. İlişkilerde belki olumlu bir gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

"Duvarı inşa edeceğiz"

ABD ve Meksika arasına duvar örülmesine karşı çıkanları "Amerikan halkının güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştiren Trump, bütçe nedeniyle "Hükümeti kapatmak zorunda kalsak bile o duvarı inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kentte Trump karşıtı gösteriler de düzenlendi ve Arizona polisi göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpAmerikanMedya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böcek ilaçlı yumurta skandalı bir Avrupa ülkesine daha sıçradı
Böcek ilaçlı yumurta skandalı bir Avrupa ülkesine daha sıçradı
Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı
Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı
Fransız bakandan Türkiye ile iş birliği açıklaması
Fransız bakandan Türkiye ile iş birliği açıklaması
Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi
Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi
Referandum iptal edilmeli, iç çatışma patlak verebilir
Referandum iptal edilmeli, iç çatışma patlak verebilir
Hamaney'den Irak ve Suriye'ye müdahale yorumu: Çıkar odaklı
Hamaney'den Irak ve Suriye'ye müdahale yorumu: Çıkar odaklı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü
İki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri
İki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri
Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 DEAŞ'lı öldü
Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 DEAŞ'lı öldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ