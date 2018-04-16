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'Trump Amerikan değerlerini yansıtmıyor'

Eski FBI Direktörü Comey, “Hakikate uzanan bu ipi elimizden bir kaçırırsak, bu kamusal hayatımızın bir normu olmaktan çıkarsa bize geriye ne kalır? Değerler önemlidir. Bu başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor." dedi.

'Trump Amerikan değerlerini yansıtmıyor'

Eski FBI Direktörü Comey, “Hakikate uzanan bu ipi elimizden bir kaçırırsak, bu kamusal hayatımızın bir normu olmaktan çıkarsa bize geriye ne kalır? Değerler önemlidir. Bu başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:08
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'Trump Amerikan değerlerini yansıtmıyor'

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump ile çalışırken yaşadığı tecrübeleri anlattığı söyleşide Trump'ın ahlaken başkanlığa uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde FBI direktörü olarak atan ve Trump tarafından kovulana dek bu görevi sürdüren Comey, yeni piyasaya çıkan kitabı “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” ile ilgili Amerikan ABC televizyonuna konuk oldu.

Comey, ABC programcısı George Stephanopoulos ile yaptığı özel söyleşide, Trump yönetimiyle geçirdiği sürede edindiği deneyimlerden hareketle Trump'ın hakikati merkeze koyan etik bir yönetim anlayışına sahip olmadığını savundu.

Stephanopoulos’un “Donald Trump’ı başkanlık için uygun bulmuyorsunuz. Asgari standartlarda başkan olmaya uygun bulmuyorsunuz. Öyle mi?” sorusuna Comey, “Evet, bulmuyorum” yanıtını verdi.

Comey, "Hakikate uzanan bu ipi elimizden bir kaçırırsak, bu kamusal hayatımızın bir normu olmaktan çıkarsa bize geriye ne kalır? Değerler önemlidir. Bu başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor.” diye konuştu.

Görevden alınmasından önce yaptıkları bir görüşmede Trump'ın FBI Direktöründen kişisel bağlılık beklediğini söylediğini ileri süren Comey, kendisinin ise ülkeye ve kurumlara bağlılığa dayalı bir liderlik anlayışı benimsediğini ve bunun, yönetimle ters düşmesinin temel sebebi olduğu vurguladı.

"Trump'a Rusların elinde şantaj görüntüleri olduğu iddiasını aktardım"

Comey ayrıca Rusların elinde Trump ile ilgili şantaj dokümanları olduğunu tespit ettiklerini ve bunu eski Başkan Barack Obama ve diğer istihbarat liderleriyle görüştüğünü ifade etti.

Başkan seçildikten sonra Trump ile bire bir görüşmesinde söz konusu olayı kendisine aktardığını belirten Comey, "2013 yılında Dünya Güzellik Yarışması için Moskova'ya gittiğinde bir otel odasında hayat kadınlarıyla birlikte olduğuna ve Rusların bunu şantaj için kaydettiğine dair iddiaları ona anlattım." ifadelerinin kullandı.

Comey, Trump'ın iddiayı reddettiğini ve "Sence hayat kadınlarıyla beraber olmaya ihtiyaç duyacak birine mi benziyor muyum?" diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Eski FBI Direktörü, Trump'a "FBI'ın görevlerinden biri başkanı tehdit ve şantajdan korumaktır. Bu konuda bir girişim olması ihtimaline karşı sizi tehdidin varlığı konusunda önceden bilgilendirmek ve ona göre savunma geliştirmenizi sağlamaya çalışıyoruz." diyerek durumu açıkladığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Federal Soruşturma BürosuFBIJames Comey
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