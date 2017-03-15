Trump 2005'te 38 milyon dolar vergi ödemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005 yılına ait vergi bilgileri ilk olarak Amerikan MSNBC kanalında yayınlanan "The Rachel Maddow Show" adlı programda Pulitzer ödüllü gazeteci David Cay Johnston tarafından açıklandı.

Johnston'ın açıkladığı iki sayfalık vergi belgesinde, Trump'ın 2005 yılında 152 milyon doları aşkın gelir beyan ettiği ve bu miktarın yaklaşık yüzde 25'ine tekabül eden 38 milyon dolar federal gelir vergisi ödediği görülüyor.

"Bu belgeyi yayınlamak illegal"

Belgenin kendisine posta yoluyla programı adına gönderildiğini belirten Cay'in programının yayınlandığı dakikalarda Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, bir Amerikan vatandaşının vergi belgesinin yayınlanmasının "illegal" olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu belgenin gerçek olduğunun kabul edildiği açıklamada, "Bu sayfalar ancak Donald Trump'ın şirketine, ailesine ve çalışanlarına karşı 'yasal gerekliliğin üstünde vergi ödememe sorumluğunu' taşıyan dünyanın en başarılı iş adamlarından biri olduğunu ispatlıyor." ifadesi kullanıldı.

Amerikan kamuoyunda uzun tartışmalara neden olan Trump'ın ödediği vergilerle ilgili bu belge hakkında "eski emlak milyarderi"nin ne söyleyeceği merakla bekleniyor.

Seçim kampanyasında vergi iadelerini açıklamayacağını ifade eden Trump, daha sonra bu bilgileri hakkındaki maliye denetimleri bitince açıklayacağını dile getirmişti. Buna karşın başkanlığı devralmasından kısa bir süre sonra danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump'ın bu konudaki fikrini değiştirdiğini ve vergi iadelerini açıklamayacağını belirtmişti.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.