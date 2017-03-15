Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89137
ALTIN
144.248
DOLAR
3.7411
STERLIN
4.5476
EURO
3.9799
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

Trump 2005'te 38 milyon dolar vergi ödemiş

ABD Başkanı Trump'ın 2005 yılında 152 milyon doları aşkın gelir beyan ettiği ve buna mukabil 38 milyon dolar federal gelir vergisi ödediğini gösteren iki sayfalık belge ortaya çıktı.

Trump 2005'te 38 milyon dolar vergi ödemiş

ABD Başkanı Trump'ın 2005 yılında 152 milyon doları aşkın gelir beyan ettiği ve buna mukabil 38 milyon dolar federal gelir vergisi ödediğini gösteren iki sayfalık belge ortaya çıktı.

15 Mart 2017 Çarşamba 09:29
7 Okunma
Trump 2005'te 38 milyon dolar vergi ödemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005 yılına ait vergi bilgileri ilk olarak Amerikan MSNBC kanalında yayınlanan "The Rachel Maddow Show" adlı programda Pulitzer ödüllü gazeteci David Cay Johnston tarafından açıklandı.

Johnston'ın açıkladığı iki sayfalık vergi belgesinde, Trump'ın 2005 yılında 152 milyon doları aşkın gelir beyan ettiği ve bu miktarın yaklaşık yüzde 25'ine tekabül eden 38 milyon dolar federal gelir vergisi ödediği görülüyor.

"Bu belgeyi yayınlamak illegal"

Belgenin kendisine posta yoluyla programı adına gönderildiğini belirten Cay'in programının yayınlandığı dakikalarda Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, bir Amerikan vatandaşının vergi belgesinin yayınlanmasının "illegal" olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu belgenin gerçek olduğunun kabul edildiği açıklamada, "Bu sayfalar ancak Donald Trump'ın şirketine, ailesine ve çalışanlarına karşı 'yasal gerekliliğin üstünde vergi ödememe sorumluğunu' taşıyan dünyanın en başarılı iş adamlarından biri olduğunu ispatlıyor." ifadesi kullanıldı.

Amerikan kamuoyunda uzun tartışmalara neden olan Trump'ın ödediği vergilerle ilgili bu belge hakkında "eski emlak milyarderi"nin ne söyleyeceği merakla bekleniyor.

Seçim kampanyasında vergi iadelerini açıklamayacağını ifade eden Trump, daha sonra bu bilgileri hakkındaki maliye denetimleri bitince açıklayacağını dile getirmişti. Buna karşın başkanlığı devralmasından kısa bir süre sonra danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump'ın bu konudaki fikrini değiştirdiğini ve vergi iadelerini açıklamayacağını belirtmişti.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpVergiBeyaz Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Times'tan Avrupa'ya Türkiye'ye karşı 'tutarlı ol' çağrısı
The Times'tan Avrupa'ya Türkiye'ye karşı 'tutarlı ol' çağrısı
Terör örgütü PKK yanlısı grupla Peşmerge arasında arbede
Terör örgütü PKK yanlısı grupla Peşmerge arasında arbede
AB'den güvenlik zafiyeti itirafı
AB'den güvenlik zafiyeti itirafı
Hollanda skandalında ateş izni verilmiş
Hollanda skandalında ateş izni verilmiş
BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee: Ölüm tehditleri alıyorum
BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee: Ölüm tehditleri alıyorum
Hüsnü Mübarek için tahliye kararı
Hüsnü Mübarek için tahliye kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ