Tropikal fırtına gemi batırdı

Filipinler'in güneybatısında yılın ilk tayfununun sebep olduğu dev dalgaların bir gemiyi alabora etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de kayboldu.

Sahil güvenlik yetkilileri, MV Jociel 2 adlı geminin Palawan Adası açıklarında battığını açıkladı. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, 22 kişiyi kurtardı, bir çocuk ile bir yaşlının ise cesetlerini buldu.

Kayıp olan 10 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Selde 80 Balıkçı Kayıp

Bu arada üç gündür devam eden sağanak yağışların ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde neden olduğu selde 80 balıkçı kayboldu.

Tropikal fırtınanın yol açtığı sağanak yağışlar, Sarangani, Kuzey Cotabato, Maguindanao ve Sultan Kudarat eyaletlerinde 700 kişinin evlerini terk etmesine sebep oldu.

Evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler, okullar ve spor tesislerine yerleştirildi. Bu hafta yeni bir fırtınanın Filipinler doğusunda etkili olması bekleniyor.

Filipinler'de her yıl yaklaşık 20 tropikal fırtına ve tayfun meydana geliyor.





Son Güncelleme: 13.06.2012 01:43