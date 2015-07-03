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Tren kazasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Pakistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Tren kazasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Pakistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

03 Temmuz 2015 Cuma 13:15
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Tren kazasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İSLAMABAD - Pakistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Pakistan Ordusu askerlerini başkent İslamabad'dan 96 kilometre uzaklıktaki Kharian Kışlası'na götüren trenin geçtiği Chanawa Köprüsü'nün çökmesi sonucu 3 vagon nehre düştü.

Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi. Trenden 82 kişi de yaralı kurtarıldı.

Demiryolları Bakanı Havaja Saad Refik, kazanın ardından sabotaj ihtimalinin bulunmadığı yönünde açıklama yaptı.

Bakan Refik, çöken köprünün yılda 4 kez kontrol edildiğini ve fiziki şartlarının iyi olduğunu belirterek, sabotaj ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 13:03
Anahtar Kelimeler:
Trenönce Vatan
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