Trablus’ta uçuşlar başladı

Silahlı milislerin saldırısına uğrayan ve hava trafiği birkaç saatliğine duran Trablus Uluslararası Havaalanı'nda dün akşam kontrolün yeniden sağlanmasının ardından uçuşların başladığı bildirildi.

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Sözcüsü Muhammed el Harizi, havaalanının yeniden hizmete açıldığını belirtti.

AFP foto muhabiri ise kontrol altındaki havaalanında birçok yolcunun bulunduğunu, bununla birlikte sadece iki uçağın kalktığını belirtti.

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Ömer el Hadravi, kontrolün tamamen sağlandığı havaalanına baskın düzenleyen onlarca milisin tutuklandığını ve silahlarına el konulduğunu açıklamıştı.

Liderlerinin kaçırıldığını ileri süren silahlı milisler, Trablus Havaalanı'na tanklar ve silahlı araçlarla baskın düzenlemiş, bunun üzerine hava trafiği durmuştu.

Adını vermek istemeyen bir havaalanı yetkilisi, uçaksavarlarla donatılmış araçlar kullanan silahlı kişilerin, uçakların etrafını sararak hareket etmelerini engellediklerini, bazılarının ise uçaklardaki yolcuları indirdiğini belirtmişti.

Lana resmi ajansı da görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, saldırganların bu eylemle, liderleri Ebuecile El Habci'nin kaçırılma olayını aydınlatması için Libya hükümetine baskı yapmak istediklerini duyurmuştu.

