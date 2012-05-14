Trablusşam'daki çatışmalarda ölü sayısı 4'e çıktı

BEYRUT - Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) verdiği habere göre, ülkenin ikinci büyük kenti Trablusşam'da Sünniler ile Suriye yanlısı Aleviler (Nusayriler) arasında başlayan çatışmalar, aralıklarla devam ediyor.



Lübnan El Manar Televizyonu, sokaklarda bulunan militanların çekilmesi için Lübnan ordusuna bağlı askerlerin iki saat süre verdiğini açıkladı. Trablusşam'daki çatışmaların, Suriye'ye karşı eylemlere katılan ve tedavi için gittiği klinikte göz altına alınan Şadi El Mevlevi isimli kişinin, Lübnanlı güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasından sonra başladığı belirtiliyor.

Bu arada Lübnan Başbakanı Necip Mikati yaptığı açıklamada, bazı kişilerin Lübnan ordusuyla İslami kesimleri karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirterek, bunun yanlış olduğunu söyledi.