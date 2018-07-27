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TMV Güney Afrika'da yeni dönemde eğitime başlıyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak Güney Afrika'da 2018-2019 döneminde eğitime başlamayı planladıklarını dile getirdi.

TMV Güney Afrika'da yeni dönemde eğitime başlıyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak Güney Afrika'da 2018-2019 döneminde eğitime başlamayı planladıklarını dile getirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:46
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TMV Güney Afrika'da yeni dönemde eğitime başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika gezisine eşlik eden TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Güney Afrika'daki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TMV Güney Afrika temsilcisinin 15 Mayıs'ta atandığını anlatan Akgün, "Tüzel kişiliğimizi kazanarak ofisimizi faaliyete geçirdik. Bir eğitim kurumu açmak ya da devralacak tüzel kişiliğe sahip olduk. Aynı zamanda iki ülke arasında siyasi ilişkileri geliştirmek için adımlar attık." dedi.

Güney Afrika ile imzalanan eğitim iş birliği anlaşmasını hatırlatan Akgün, iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirme konusunda iş birliği yapma kararı aldıklarını vurguladı.

Akgün, "Güney Afrika Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandık ve bu ülkede 2018-2019 döneminde bir okul açarak faaliyete geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Afrika'yı yeni keşfetmediklerine dikkati çeken Akgün, "Osmanlı son döneminde buraya gönderilen Ebubekir Efendi gibi bir ilim adamının eğitim alanında göstermiş olduğu pratik son derece önemlidir. O zaman da Osmanlı'dan bir ilim adamı buraya gelerek Müslümanlar arasında bir hüsnü kabul görmüştür." diye konuştu.

Bugün de aynı düşüncelerle çalıştıklarını vurgulayan Akgün, Güney Afrika'daki Müslüman azınlıklar arasında Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi olduğunu dile getirdi.

Akgün, kıtadaki varlıklarını geliştirmeyi planladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Afrika'da bize kapı açan her ülkede bulunmak istiyoruz. Güney Afrika da önümüzdeki dönemde okul açacağımız ülkelerden biridir. G-20 ve BRICS ülkesi olan Güney Afrika ile daha çok ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz olmuş ancak kültürel ilişkilerimizi bu kadar ilerletemedik."

41 ülkede TMV ofisi

Akgün, TMV'nin iki yıl önce kurulmuş olmasına rağmen dünyanın 41 ülkesinde ofis açtığını anımsatarak, bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

Faaliyet ve amaçlarına da değinen Akgün, "Bizim özel misyonumuz 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ okullarının devralınması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu okullar esasında Türkiye'nin parasıyla açıldı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye ait kurumlardır." dedi.

Okulların devrinde Türkiye'ye zarar gelmemesine özellikle dikkat ettiklerini dile getiren Akgün, okullarda okuyan çocukların geleceğini karartmadan bu okulları devralarak dostluk köprüleri kuracaklarını kaydetti.

TMV Başkanı Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı olarak örgün eğitim verip Türkiye ile dost bir nesil yetiştirmek önceliğimizdir. Bununla birlikte bir eğitim ajansı gibi iki ülke arasındaki iş birliklerini arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TMV Güney AfrikaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanProf. Dr. Birol Akgün
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