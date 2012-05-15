Timoşenko'nun duruşması ertelendi

UKRAYNA

Timoşenko, Rusya ile imzalanan gaz anlaşmasında görevini kötüye kullandığı için yedi yıl hapse mahkum edilmişti. Ukrayna'nın 51 yaşındaki eski Başbakanı, hapishanede kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla bir süre önce açlık grevi yapmıştı.

Savcılar, Timoşenko'nun devam eden tedavisi ve sağlık durumunun kötü olmasını gerekçe göstererek erteleme talep etmişti.

Mahkeme de savcıların talebi üzerine duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Duruşma tarihinin Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk gelmesi nedeniyle bazı Avrupa Birliği yetkilileri ve yöneticiler, Timoşenko'nun cezaevinde tutulmasını gerekçe göstererek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı boykot etmeyi planlıyor.

Timoşenko'nun tutukluluğu nedeniyle Ukrayna'da Orta ve Doğu Avrupa İşbirliği Toplantısı ertelenirken, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nın da aynı nedenle onaylanmayacağını ifade etmişti.