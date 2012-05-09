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Timoşenko açlık grevini bıraktı

Ukrayna eski başbakanı Timoşenko açlık grevine son verdi

Timoşenko açlık grevini bıraktı

Ukrayna eski başbakanı Timoşenko açlık grevine son verdi

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:21
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Timoşenko açlık grevini bıraktı

Eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Yulya Timoşenko, cezaevinde kendisine uygulanan kötü muameleyi protesto etmek için 20 Nisan'da başladığı açlık grevine son verdi.
Bölgedeki AFP muhabiri, Ukrayna polisinin eşlik ettiği 4 araçtan oluşan bir konvoyun, Timoşenko'nun tedavi edileceği doğudaki Harkiv hastanesine geldiğini belirtti.
Eugenia Timoşenko, dün Harkiv kentindeki cezaevinde kalan annesini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, tedavi için Ukrayna'ya gelen Alman doktor Lutz Harms'ın, açlık grevine son vermesi konusunda annesine yardımcı olacağını belirtmişti.
Başbakan olduğu sırada görevini kötüye kullanmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırılan 51 yaşındaki Timoşenko, hapishanede kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açlık grevi başlatmıştı.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 02:22
Anahtar Kelimeler:
Açlık GreviTimoşenkoUkrayna
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