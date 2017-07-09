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Tillerson: Rusya şartları yerine getirmedikçe yaptırımlar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek." dedi.

Tillerson: Rusya şartları yerine getirmedikçe yaptırımlar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek." dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:04
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Tillerson: Rusya şartları yerine getirmedikçe yaptırımlar sürecek

KİEV - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gereken şartları yerine getirmediği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Tillerson, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’ya yaptırımlar konusuna değindi.

Yaptırımların devam edeceğini belirten Tillerson, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek.” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların tırmanmaması, ateşkesin sağlanması ve ağır silahların çekilmesinde ilk adımın atılması hususunu Rusya’ya ilettiğini aktaran Tillerson, Donbas’ta krizin çözülmesinin ABD için de önemli olduğunu kaydetti.

Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile ilgili sürecin hızlanmasına katkıda bulunmak için özel temsilci atadıklarını hatırlatan Tillerson, "Rusya’ya Minsk Anlaşması çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi ve ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Tillerson, ABD olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının güvenliğinin, etnik bağımsızlıklarının, milli ve dini eğilimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Poroşenko ise yaptığı konuşmada, ABD’li ortaklarının ve Tillerson’ın, Kırım’ın gayrimeşru ilhakı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü meselesinin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasının şartları olduğunu vurguladığını aktardı.

Poroşenko, "Bugünkü ziyaret demokratik değerler, özgürlükler ve demokrasi için ortak mücadelemiz noktasında büyük bir sinyaldir. Rusya çatışmaların çözümü için Donbas’ta barışa yönelik iradesini göstermeli, savaşa son vermeli ve hibrit saldırıları bitirmelidir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TillersonÖnce Vatan GazetesiRusya
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