Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109992
ALTIN
147.619
DOLAR
3.4262
STERLİN
4.4812
EURO
4.1041
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

Tillerson, kendisine kötü bir çevre edindi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dostluk Nişanı verdiğimiz Rex Tillerson, zamanla kendisine kötü bir çevre edindi." dedi.

Tillerson, kendisine kötü bir çevre edindi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dostluk Nişanı verdiğimiz Rex Tillerson, zamanla kendisine kötü bir çevre edindi." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:31
0 Okunma
Tillerson, kendisine kötü bir çevre edindi

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile yaşanan zorluklara rağmen ExxonMobil ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "ExxonMobil'in eski patronu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın olumsuz adımlarına rağmen iş birliği devam edecek. Dostluk Nişanı verdiğimiz Tillerson, zamanla kendisine kötü bir çevre edindi." dedi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen "Doğu Ekonomi Forumu"nda açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın ABD'deki binalarında yapılan aramalara rağmen, Tillerson'ın eski şirketi ExxonMobil de dahil olmak üzere Amerikan şirketleriyle iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Putin, Rusya'nın Tillerson'a Dostluk Nişanı verdiğini anımsatarak "Ancak Tillerson, Washington'da kendisine kötü bir çevre edindi. Dostluğun rüzgarıyla Tillerson'ın sonunda doğru yolu bulacağını umuyorum." diye konuştu.

Yükselen siyasi tansiyonu düşürme isteği görüldü

Putin, Kuzey Kore etrafında şekillenen krize de değinerek ABD yönetiminin, yükselen siyasi tansiyonu düşürme isteğini gördüklerini belirtti.

Krizin çözümünde sadece diplomasinin kullanılması gerektiğini yineleyen Putin, "Kimsenin, durumun daha da kötüye gitmesini istemediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

​Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya sitesi Facebook üzerinden paylaşılan bir videoda, Rusya tarafından boşaltılan San Francisco Konsolosluğu binasının FBI ajanları tarafından arandığı iddia edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus diplomatik tesislerinde arama yapma kararını yasa dışı ve hasmane bir tutum olarak nitelemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TillersonPutinRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda
AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda
Arakanlı Müslümanlar yardım eli bekliyor
Arakanlı Müslümanlar yardım eli bekliyor
Macron'dan "Türkiye önemli ortak" açıklaması
Macron'dan "Türkiye önemli ortak" açıklaması
Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri
Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri
Pakistan'dan bölgesel iş birliği arayışı
Pakistan'dan bölgesel iş birliği arayışı
İdlib'de patlama: 6 ölü
İdlib'de patlama: 6 ölü
'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'
'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'
Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı getirildi
Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı getirildi
Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı
Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ