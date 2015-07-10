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TİKA'nın Azerbaycan'daki gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi

Şeki'de bulunan merkezde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gençlere yeni istihdam alanlarının açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor

TİKA'nın Azerbaycan'daki gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi

Şeki'de bulunan merkezde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gençlere yeni istihdam alanlarının açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor

10 Temmuz 2015 Cuma 13:56
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TİKA'nın Azerbaycan'daki gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi

ANKARA - Azerbaycan’ın Şeki kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kreatif Düşünce İçtimai Birliği işbirliğinde açılan Şeki Gençlik Merkezi ilk mezunlarını verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara öğretilmesi, farklı el sanatlarının yaşatılmasının yanı sıra meslek edindirilen geçlerin istihdamlarına katkı sağlanması gibi hedeflerle açılan merkezin ilk kursiyerlerinin sertifikalarını aldığı belirtildi.

Sertifika alan 50 öğrencinin TİKA Bakü Ofisi'nin Kültür-Sanat Projeleri Danışmanı Zaur Orucov tarafından verilen ebru kurslarındaki 70 öğrenci arasından başarılı olduğu ve sertifika almaya hak kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, merkezde yeni eğitim döneminde açılacak ebru, el sanatları, bilgisayar ve yabancı dil kursları gibi programlara şimdiden büyük ilgi olduğu aktarıldı.

Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde görevli eğitmenlerin yürüttüğü programlarda halihazırda 150’nin üzerinde kursiyere eğitim veriliyor.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:57
Anahtar Kelimeler:
TİKAönce Vatan
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