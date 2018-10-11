TİKA’dan Ukrayna’da sosyal hizmetlere destek

Vinnitsa Valiliği Sosyal ve Gençlik Politikası Departmanında TİKA’nın desteğiyle yapılan tadilat sonrası açılış töreni düzenlendi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, burada yaptığı konuşmada, tadilatın yanı sıra departmana yeni mobilya, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi için görüntüleme ve ses sistemi temin edildiğini söyledi.

Proje kapsamında Vinnitsa Valiliği Sosyal ve Gençlik Politikası Departmanının daha iyi hizmet verebilmesi için teknik altyapısını iyileştirdiklerini hatırlatan Bolat, projenin bölge için olumlu sonuçlar doğuracağına inancını dile getirdi.

Bolat, “Yapılan tadilat ve destek ile kurumdaki hizmet kalitesinin yükseltilmesine, personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve devletin sosyal ve gençlik politikasının kaliteli ve verimli uygulanmasına katkı sağlanmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Vinnitsa Valiliği Sosyal ve Gençlik Politikası Departmanı Müdürü Zabolotna da TİKA sayesinde ofislerine gelen ziyaretçiler için daha rahat ve uygun koşullar sağlandığını belirtti.

Teknik altyapının iyileştirildiğini ifade eden Zabolotna, engelli vatandaşlar için erişilebilirlik sağlandığını söyledi.

Vinnitsa Valiliği Sosyal ve Gençlik Politikası Departmanı, vatandaşların hak ve sosyal güvencelerinin sağlanması, gençlerin sosyal gelişimi, çok çocuklu ve genç ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, erkek ve kadın için eşit hak ve fırsatların sağlanması gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Departmanın faaliyetleri kapsamında, sosyal yardıma muhtaç 362 bin kişi, 15-35 yaş grubundaki 441 bin genç, devletin sunduğu sosyal imtiyazlardan yararlanan 153 bin kişi, evini kaybeden 12 bin vatandaş ve 6 bini çocuk olmak üzere 110 bin engelli vatandaş yardım alıyor.