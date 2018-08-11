Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi

TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta

TİKA koordinasyonunda, THY, Anadolu Ajansı ve TRT iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'a giden gönüllü elçiler faaliyetlerine başladı.

TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta

TİKA koordinasyonunda, THY, Anadolu Ajansı ve TRT iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'a giden gönüllü elçiler faaliyetlerine başladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:02
0 Okunma
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'a giden gönüllü elçiler faaliyetlerine başladı.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında Fas'a gelen tıp fakültesi gönüllü öğrencilerden oluşan 16 kişilik ekip, ilk olarak Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçilik Müsteşarı Derle Demirel'den Türkiye-Fas ilişkileri hakkında bilgi alan gönüllü öğrencilere, daha sonra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat enstitünün ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

THY'nin Rabat'taki ofisini de ziyaret edip yetkililerden bilgi alan gönüllü öğrenciler, programın ikinci ayağında başkent Rabat'taki 6. Muhammed Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Chakib Nejjari ile görüştü.

Nejjari, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin hızlı gelişimini ilgiyle takip ve takdir ettiğini belirterek, olası iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Gönüllü elçiler, daha sonra üniversiteye bağlı bir araştırma hastanesi ziyaret etti ve hastane yöneticilerinden ülkedeki hastane işletmeleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Fas Kızılayını da ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAFas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel
Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi
Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi
'Yaptırımların etkilerini Ruhani'nin politikaları belirleyecek'
'Yaptırımların etkilerini Ruhani'nin politikaları belirleyecek'
YPG/PKK Suriye'de azınlık okullarını da kapattı
YPG/PKK Suriye'de azınlık okullarını da kapattı
İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı
İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı
Suriye'de tehcir ve esaretin gölgesinde seçim yapılacak
Suriye'de tehcir ve esaretin gölgesinde seçim yapılacak
Afganistan 26 yıl sonra hava sahasının kontrolünü sağladı
Afganistan 26 yıl sonra hava sahasının kontrolünü sağladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ