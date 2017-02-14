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TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı

TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi Murteca'nın, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı

TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi Murteca'nın, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

14 Şubat 2017 Salı 14:19
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TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı

Alınan bilgiye göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKAGazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca, İsrailli makamlardan gerekli izinleri aldıktan sonra pazar günü Türkiye'ye gitmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan çıkmak istedi.

TİKA koordinatörleri ve yerel personelin katılacağı Ankara'daki yıllık eğitim toplantısına katılmak üzere çıkış izini almasına rağmen sınır kapısında İsrail güçlerince bir müddet alıkonulan Filistin uyruklu Murteca'nın o tarihten bu yana gözaltında tutulduğu belirtildi.

Büyükelçilik ve TİKA'nın temasları sürüyor

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise pazar gününden beri gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

TİKA Başkanlığı da İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek, Murteca'nın durumu ve pazar gününden beri neden alıkonulduğuna dair bilgi istedi.

İsrailli makamlardan ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten birimi olan COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğü de konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapsız bıraktı.

COGAT sözcülüğünden bir yetkili, "konuyu araştırdıktan sonra bilgilendirme" yapacaklarını söylemekle yetindi.

Filistin Sivil İşler Bakanlığının Basın Müdürü Muhammed el-Mukadime de yaptığı açıklamada, Murteca'nın İsrail güçleri tarafından pazar akşamı Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda gözaltına alındığını doğruladı.

Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012 yılından beri Gazze'de TİKA temsilcisi olarak çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAGazze Şeridi Temsilcisi Muhammed MurtecaBeyt Hanun
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