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TİKA Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen TİKA, Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışmasına başladı.

TİKA Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen TİKA, Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışmasına başladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
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TİKA Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı için harekete geçti

KERKÜK
Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılacak tarihi Kayseri Çarşısı'nda bugün enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına başlandı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TİKA'ya verdiği talimat doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı çerçevesinde 7 Aralık tarihinde çarşıda enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.'' ifadesini kullandı.

Esmer, enkazın kaldırılmasının ardından çalışmada restorasyon sürecine geçileceğini kaydetti.   Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kayseri Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışması başladı.'' dedi.

Osmanlı eseri tarihi çarşının onarımının TİKA tarafından yapılmasının önemli olduğunu aktaran Mehdi, ''TİKA'nın desteğiyle çarşının onarımı yapılacak. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü tarihi dokusu bozulmayacaktır.'' diye konuştu.
￼ Kayseri Çarşısı esnaflarından İzettin Kemal, ''Türkiye'ye bu zor günde yanımızda olmasından ve bu tarihi çarşıyı yeniden imar etmesinden dolayı minnettarız.'' ifadesini kullandı.
￼  Çarşının on yıllardır kendileri için ekmek kapısı olduğunu aktaran esnaftan Ömer Hasan,''Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olmasaydı buraları imar edecek kimse olmazdı.'' şeklinde konuştu.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAKerkükKayseri Çarşısı
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