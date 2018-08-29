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TİKA gönüllüleri Namibya'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca düzenlenen “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçiler Namibya'ya ulaştı.

TİKA gönüllüleri Namibya'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca düzenlenen “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçiler Namibya'ya ulaştı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:05
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TİKA gönüllüleri Namibya'da

ABUJA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve birçok sivil toplum kuruluşu iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 17 üniversite öğrencisi, 10 günlük program çerçevesinde Namibya'da Türk büyükelçiliğini, TİKA ofisini ve Neudam Üniversitesini ziyaret edecek.

TİKA gönüllüleri ayrıca Namibya'da mango, papaya ve guava fidanları dikecek ve Türkiye-Namibya ilişkilerini konu alan bir programa katılacak.

Ülkeler arası "dostluk köprüleri" kurulması amaçlanıyor

Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAGönüllüNamibya
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