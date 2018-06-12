Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek

TİKA ile Makedonya’nın güneydoğusundaki Valandova ve Radoviş belediyeleri arasında, iki yeni okulun inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek

TİKA ile Makedonya’nın güneydoğusundaki Valandova ve Radoviş belediyeleri arasında, iki yeni okulun inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

12 Haziran 2018 Salı 16:39
0 Okunma
TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya’nın güneydoğusundaki Valandova ve Radoviş belediyeleri arasında, iki yeni okulun inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostandinov ve Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Doğu Makedonya’nın kırsal bölgelerinde eğitim şartlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Radoviş Belediyesi Kılavuzlu köyünde ve Valandova Belediyesi Kızıldoğan köyünde yeni ilköğretim okul binalarının inşaatı ve donanımı projeleri için protokol imzaladı.

Ayden, burada yaptığı konuşmada Makedonya’nın eğitim altyapısının geliştirilmesi kapsamında son dönemde okulların yenilenmesi ve tadilat ile donanım projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doğu Makedonya’daki iki köy okulunun yeniden inşa edilmesi noktasında iki protokol imzaladıklarını belirten Ayden, “Doğu Makedonya’da daha öncesinde 12 okulun inşasını ve tadilatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunlar 13. ve 14. okullar olacak.” dedi.

TİKA olarak Makedonya’nın farklı bölgelerinde yaklaşık 40 okul projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Ayden, “Bu iki köy okulumuzda da üçer derslik olmak üzere yeni bir okul inşa etmeyi planlıyoruz. Bu okullarda üçer derslik, birer öğretmen odası şeklinde ve ortak kullanım hijyen alanları da bina içerisinde olmak üzere, aynı zamanda da ısıtma sistemini de yaparak bu iki köyümüzdeki çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz ortamlarda ve daha modern imkanlarla eğitim almalarını sağlamış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kızıldoğan’da 70, Kılavuzlu’da ise yaklaşık 40 yıl önce inşa edilmiş okulun yerine yeni okul inşa etmenin kendilerini mutlu ettiğine işaret eden Ayden, okul binalarının 105 metrekare alanda inşa edilip donatılacağını vurguladı.

Radoviş Belediye Başkanı Konzulov da Kılavuzlu köyünde yeni okulun inşa edileceğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA'nın bu bölgelerde birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Konzulov, "Belediyemiz çerçevesindeki Kılavuzlu, Ali Koç ve Kocalı köylerinde TİKA tarafından su tesisatları gerçekleştirildiğini hatırlatmam gerekiyor. Bu köy sakinleri şimdi temiz ve sağlıklı sudan dolayı mutlu hissediyor." şeklinde konuştu.

TİKA'nın bu gibi projelerinin devam etmesi temennisinde bulunan Konzulov, "Radoviş Belediyesinde 21 yerleşim birimi mevcut. Bunlardan 7 köyün tamamında Türkler yaşıyor." bilgisini paylaştı.

Valandova Belediye Başkanı Kostandinov ise TİKA ve Üsküp Koordinatörü Ayden'e teşekkür ederek "Bugün imzaladığımız protokol, özellikle belediyelerimizdeki Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı büyük altyapı sorunlarını beraber çözüme kavuşturmaya devam ettiğimizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın yaptığı yardımların Makedonya'da faaliyet gösteren diğer kuruluşlar için örnek teşkil ettiğinin altını çizen Kostadinov, bu proje sayesinde Kılavuzlu köyü öğrencilerinin yeni okula kavuşup daha gelişmiş şartlarda eğitim görebileceklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKATürk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'
Tarihi zirve Asya basınında
Tarihi zirve Asya basınında
Mobilya devinden ürün yasaklama kararı
Mobilya devinden ürün yasaklama kararı
Kandil ve Sincar'da terör hedefleri imha edildi
Kandil ve Sincar'da terör hedefleri imha edildi
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma
Hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ