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TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği

TİKA, Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu.

TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği

TİKA, Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:29
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TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'da kadınlar ve genç kızlar arasında son yıllarda giderek yaygınlaşan sportif faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemeleri desteği sağlandı.

Çin'de 70 ülkenin katılımıyla düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasında TİKA logolu formalarla mücadele edecek Diya Kadın Futbol Kulübüne turnuvaya hazırlık sürecinde ve turnuvada kullanmak üzere temin edilen spor malzemeleri Karaçi şehrinde düzenlenen törenle sporculara teslim edildi.

Törene, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA Koordinatör Yardımcısı İbrahim Katırcı, Pakistan Futbol Federasyonu yetkilileri ve sporcular katıldı.

Aktuna burada yaptığı konuşmada, sporun genç kızların sosyalleşmesinde ve özgüvenlerinin inşasında önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, bu gibi projelerin genç kızları spor yapmaya teşvik edeceğini belirtti ve sporculara Çin’de katılacakları turnuva için başarı diledi.

Diya Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sadia Sheikh de Türkiye'nin desteğinin, Türkiye-Pakistan dostluğunun somut bir örneği olduğunu belirterek Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAPakistan
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