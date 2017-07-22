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TİKA'dan Nijerli kadınlara destek

TİKA tarafından Nijer'de dul ve yoksul kadınlara 876 keçi dağıtıldı.

TİKA'dan Nijerli kadınlara destek

TİKA tarafından Nijer'de dul ve yoksul kadınlara 876 keçi dağıtıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:24
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TİKA'dan Nijerli kadınlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKANijer’de dul ve yoksul kadınlara süt ve üreme verimliliği yüksek 876 keçi dağıttı.

TİKA tarafından yapılan açıklamada, Nijer’de başkent Niamey çevresindeki dört köyde TİKA tarafından belirlenen 292 dul ve yoksul kadına 876 "Maradi Kırmızı Keçisi" dağıtıldığı belirtildi.

Fondou köyünde 152, Bougoum köyünde 55, Silenke köyünde 50 ve Kougouru köyünde de 35 kadına iki dişi, bir erkek keçi olarak yapılan dağıtım ile yoksul Nijerli kadınlara geçim kaynağı sağlanması planlanıyor.

Yılda ortalama iki kez yavrulayan, dörde kadar yavru verebilen Maradi keçileri aynı zamanda yüksek süt verimliliğine de sahip.

Bir yıl sonunda yavrulardan iki dişi ve bir erkek keçi alınarak, mağdur diğer kadınlara dağıtılması ve sürecin köy şefleri ile iş birliği içinde takip edilerek, yıl sonunda değerlendirme yapılması planlanıyor.

Projeyle dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'deki kadınların güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele ve sosyal problemlerin giderilmesi öngörülüyor.

AA

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