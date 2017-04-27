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TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

TİKA, Macaristan'ın Kenderes kentindeki hastaneye sağlık ekipmanı sağladı.

TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

TİKA, Macaristan'ın Kenderes kentindeki hastaneye sağlık ekipmanı sağladı.

27 Nisan 2017 Perşembe 16:53
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TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın Kenderes ilçesindeki hastaneye sağlık ekipmanı desteğinde bulundu.

Hastanede düzenlenen programda konuşan Kenderes Belediye Başkanı Padar Laszlone, TİKA'nın hastaneye sağladığı ultrason cihazı ve ekipmanın, bölge halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Laszlone, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın, hayata geçirdiği projelerle yöre halkına büyük imkanlar sağladığına işaret ederek ''Bu ilçede çoğu yaşlı 5 binden fazla kişi yaşıyor. Yardımınızla Kenderes halkına büyük destek verdiniz. Vatandaşlar muayene olmak için artık başka şehre gitmek zorunda kalmayacak. Teşekkürler Türkiye.'' ifadesini kullandı.

TİKA'nın yardımının, Türk ve Macar halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağına inandığını dile getiren Laszlone, ''İhtiyaç sahiplerine el uzatmak güzel bir duygudur. İki halkın dostluğu, birbirlerine duyduğu sevgi ve saygının ne kadar önemli olduğunu göstermek üzerimize düşen bir görevdir.'' dedi.

Programa, TİKA'nın Budapeşte Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan, KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen ve davetliler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk IşbirliğiTİKAMacaristanKenderesMacaristana Sağlık Desteği
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