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TİKA'dan Küba Radyo ve Televizyon Kurumu'na eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TRT iş birliğinde Küba Radyo Televizyon Kurumuna (ICRT) HD yayınları alanında eğitim desteğinde bulundu.

TİKA'dan Küba Radyo ve Televizyon Kurumu'na eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TRT iş birliğinde Küba Radyo Televizyon Kurumuna (ICRT) HD yayınları alanında eğitim desteğinde bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:53
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TİKA'dan Küba Radyo ve Televizyon Kurumu'na eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT merkez binasında gerçekleştirilen eğitim boyunca Küba heyetine HD Yapım ve Haber Stüdyosu, HD Ana Kumanda ve Uydu İletim Sistemleri ve 4K Kamera Sistemleri gibi konularda eğitim verildi.

Küba heyetine başkanlık eden Devlet Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Guillermo Manuel Pavon Pacheco, verilen destekten dolayı TİKA ve TRT'ye teşekkür ederek, yapılan iş birliğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Pavon, gelecekte de iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Pavon, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ile iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, TİKA'nın daha önce Küba'ya güneş enerjisi ve nohut yetiştiriciliği alanlarında destek verdiğini belirterek, Küba ile olan iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Bir hafta süren eğitim programının ardından, Küba Devlet Televizyonu heyetine TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu tarafından sertifikaları verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı BaşkanlığıTİKAGuillermo Manuel Pavon PachecoProf. Dr. Birol ÇetinTRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu
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