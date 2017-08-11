Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106897
ALTIN
146.671
DOLAR
3.5408
STERLİN
4.5903
EURO
4.1858
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Galatasaray'ın lig serüveni
Galatasaray'ın lig serüveni

TİKA'dan Kongolu sağlık personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Kongolu sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan Kongolu sağlık personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Kongolu sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:23
0 Okunma
TİKA'dan Kongolu sağlık personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Kongolu sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Etlik Zübeyde Hanım Hastanesinde 4 jinekolog, 5 ebe ve 1 hemşireden oluşan 10 kişilik heyete eğitim verildi.

Programda, Kongo sağlık personeli heyeti, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi doğum salonu, jinekoloji, infertilite, ameliyathane, jinekolojik onkoloji, sterilizasyon, adli vaka ve aile planlaması bölümlerinde eğitim aldı.

Heyet ayrıca Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Psikoterapist Cem Keçe tarafından verilen "Cinsel İşlev Bozukluğu ve Cinsel Terapiler" konulu seminere katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongo'daki Talangai Hastanesi Başhekimi Roger Oyere, eğitime ilişkin, "Projeden çok memnun kaldık. Brazaville'den geldiğimiz günden beri, Ankara’da kaldığımız süre içerisinde TİKA’nın bizi ağırlamasından son derece memnun kaldık. Hastanedeki staj programımız oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Başhekim Overe, ülkelerinde kullanamadıkları bazı tıbbi cihazları Türkiye'de kullanma şansı bulduklarını belirterek, özellikle laparoskopi alanındaki bilgilerini tazeleme fırsatını yakaladıklarını kaydetti.

Overe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİKA’nın bu alanda ileride de desteğini umuyoruz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki Etlik Zübeyde Hanım Hastanesine doğum yapmak üzere yatan hastaların doğumları hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu konuda hastane personeli hızlı çalışıyor ve görevini iyi yapıyor. Kongo’daki hastanemizde birçok ekipmanın yokluğu nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ancak sizde oldukça gelişmiş ekipmanlar bulunmakta. Bu nedenle sizin de Kongo’ya gelip, hastane şartlarımızı ve ekipman eksikliğimizi yerinde görmenizi istiyoruz. Bu vesileyle TİKA’ya en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum ve ileri süreçte hastanemize desteğinin devam edeceğini umuyorum.” 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı BaşkanlığıTİKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kuveyt'ten Kuzey Kore'ye yaptırım
Kuveyt'ten Kuzey Kore'ye yaptırım
Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı yayılıyor
Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı yayılıyor
AB Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti
AB Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti
Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi
Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi
İran'da havuz partisi yapan 64 gence gözaltı
İran'da havuz partisi yapan 64 gence gözaltı
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ