Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi'...

TİKA'dan Kolombiya'daki sel bölgesine yardım

TİKA, Kolombiya'daki sel felaketinin meydana geldiği Mocoa'ya acil tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin yanı sıra koltuk değneği ve güneş enerjisi ile şarj olan ışıldaklar gönderdi.

TİKA'dan Kolombiya'daki sel bölgesine yardım

TİKA, Kolombiya'daki sel felaketinin meydana geldiği Mocoa'ya acil tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin yanı sıra koltuk değneği ve güneş enerjisi ile şarj olan ışıldaklar gönderdi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 10:42
13 Okunma
TİKA'dan Kolombiya'daki sel bölgesine yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKABogota Koordinasyon ofisi, sel felaketinin vurduğu Mocoa’ya yaklaşık 200 kolilik yardım malzemesi gönderdi.

TİKA’nın, başkent Bogota’da hazırladığı bir kamyonluk yardım, sel felaketinin meydana geldiği, Kolombiya’nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo’nun başkenti Mocoa’daki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, yardımların, bölgedeki yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Kolilerde ağrı kesici ve antibiyotikler başta olmak üzere birçok ilacın yanı sıra acil tıbbi yardım ve temizlik malzemelerinin bulunduğunu ifade eden Özkan, "Bölgeye ayrıca koltuk değneği, hasta yürüteci ve güneş enerjisiyle şarj olan ışıldaklar gönderiyoruz." dedi. Özkan ayrıca Mocoalı çocukları sevindirmek için kolilerde şekerlemelerin de yer aldığını belirtti.

Ölü sayısı 314’e yükseldi

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Mocoa'daki sel felaketine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketinde ölenlerin sayısının 314’e yükseldiği kaydedilirken, kurbanlardan 102’sinin 18 yaş altı genç ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, toplam 332 yaralıdan, Mocoa ve diğer şehirlerde tedavileri tamamlanan 210'unun taburcu edildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAKolombiyaKolombiyadaki Sel FelaketiMocoa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den Suriye çağrısı
BM'den Suriye çağrısı
BMGK ABD'nin Suriye operasyonu için acil toplanacak
BMGK ABD'nin Suriye operasyonu için acil toplanacak
Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı
Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı
İsveç'te bir kamyon mağazaya daldı
İsveç'te bir kamyon mağazaya daldı
'Arap dünyası İdlib'deki katliama sessiz kaldı'
'Arap dünyası İdlib'deki katliama sessiz kaldı'
İtalya ve İspanya'dan ABD'nin saldırısına destek mesajları
İtalya ve İspanya'dan ABD'nin saldırısına destek mesajları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ